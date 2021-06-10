Son dakika haberleri! Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanlığı'na Selçuk Kılıç yeniden seçildi
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Son dakika haberleri! Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanlığı'na Selçuk Kılıç yeniden seçildi

Son dakika haberleri! Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanlığı'na Selçuk Kılıç yeniden seçildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Edinilen son dakika haberine göre TSYD Trabzon Şubesi'nin lokalinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile giren Selçuk Kılıç, kullanılan 28 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

TSYD Trabzon Şubesi'nin lokalinde gerçekleştirilen genel kurula tek liste ile giren Selçuk Kılıç, kullanılan 28 oyun tamamını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

Yönetim kurulunda Gürkan Ata, Gökmen Şahin, Yunus Emre Sel, Nurgül Günaydın, Yahya Karabina, Özer Çalık yer aldı. Yönetim kurulu yedek listesinde ise Tuncay Lakot, Hasan Tuncel, İsmail Düzgün, Tolga Sağlam, Yunus Mermertaş ve Ahmet Çağlar Yıldırım bulunuyor.

Denetleme Kurulu ise Osman Çavuşoğlu, Halil Ayyıldız ve Selahattin Özcan'dan oluştu.

TSYD Trabzon Şube Başkanı Kılıç, yaptığı konuşmada, genel kurulun herkese hayırlı olmasını dileyerek, şunları söyledi:

"3 yıllık görev süremiz sona erdi, bugün tekrar bir 3 yıl daha süre almak için karşınızdayız. Göreve geldiğimiz günden itibaren derneğimize, mesleğimize, Trabzon sporuna katkı sağlamak için gayret gösterdik, hizmet verdik. Bugün de yine aynı heyecanı yaşıyoruz.

Ekip arkadaşlarımla bir şeyler başardık ama bunu tek başımıza yapmadık. Trabzon'un güçlü yerel basınının desteği ve bu mesleğe emek vermiş abilerimizin oluşturmuş olduğu intiba ile bu başarıyı yakaladık. Henüz başarının başlangıcında olduğumuza inanıyoruz. Ben birlik, beraberlik içerisinde önümüzdeki dönemde daha iyi hizmetler yapacağımıza inanıyorum. Planlarımız, projelerimiz var bunları harekete geçireceğiz."

Yönetim kurulu görev dağılımını ise ilk toplantı da gerçekleştirecek. - TRABZON

Son dakika haberleri! Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şube Başkanlığı'na Selçuk Kılıç yeniden seçildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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