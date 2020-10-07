Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor
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Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor

07.10.2020 12:09 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:59

Tüketiciyi Koruma Derneği Genel Başkanı Aziz Koçal, koronavirüs pandemisi öncesinde düğün salonlarına verilen kaporalara ilişkin, alınamayan hizmetin bedelinin olamayacağını, işletmecilerin bu bedelleri iade etmeleri gerektiğini söyledi.

Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, salgın sürecinde tüketicilerin bazı hak ihlalleriyle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu kapsamda sosyal medya üzerinden yapılan alışverişlerde yaşanan sorunlara işaret eden Koçal, "Tüketici, hakkını aramak için karşısında muhatap bulamıyor. Tüketiciler, kesinlikle sosyal medya üzerinden alışveriş yapmasın. Buralardaki linkleri kullanmasınlar. İnternet üzerinden alışveriş yapılacaksa da firmaların kendilerine ait "www" ile başlayan web sayfalarını kullansınlar." dedi.

"DÜĞÜN SALONLARI VE ÖZEL OKULLARLA İLGİLİ CİDDİ SIKINTILAR VAR"

Koçal, pandemi dolayısıyla düğün salonları, özel okullar ve yurtlarla ilgili de çok ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.

Tüketicilerin özel okullarla yaptıkları yüz yüze eğitim sözleşmeleri ve kısmi indirim konusunda daha önce açıklama yaptıklarını belirten Koçal, şöyle devam etti:

"Yüz yüze eğitimin kalitesi ve fiyatıyla, uzaktan eğitimin kalitesi ve fiyatı aynı değildir. Dolayısıyla bu ücretlerde bazı okullarımız kısmi indirime gittiler ama bazı okullarımız da ücretin tamamını almak için hala direniyor. Bu tür uyuşmazlıklar maalesef şu anda tüketici hakem heyetlerine ve mahkemelerine yönelmiş durumda. Dosyalar da görülmeye başlandı. Bu konularda ülkemizi yeni kararlar bekliyor."

"DÜĞÜN SALONU KAPORALARININ İADE EDİLMESİ GEREKİYOR"

Tüketicilerin, düğün salonu işletmecileriyle de ihtilaf yaşadığını dile getiren Koçal, şunları kaydetti:

"Düğün salonları da pandemi sürecinde kapalı olduğu için öncesinde sözleşme imzalayanlar, işletmeciye kapora verdi fakat işletmecilerin bir kısmı bu kaporaları 'bizden kaynaklanmıyor' diye iade etmedi. Doğru, burada bir mücbir sebep var. Konu, her iki tarafı da bağlıyor. Sonuçta hizmetin de ifası yok. Hatta, Borçlar Kanunu'nda bu konuyla ilgili düzenlemeler de var. Alınan bu kaporaların ve diğer ücretlerin ödenmesi gerektiğini söyledik ama bazı düğün salonu işletmecileri buna yanaşmadı. Verilmeyen bir hizmetin bedeli olmaz. Dolayısıyla bu kaporaların ve diğer ücretlerin iade edilmesi gerekiyor. Hatta, hakem heyetleri de bu bedellerin ödenmesi noktasında karar vermeye başladı."

FİRMALARIN GRAMAJ OYUNUNA DİKKAT!

Koçal, bazı firmaların da ürünlerinin gramajını düşürüp "zam yapmadık" algısı yaratarak satış yaptığını belirterek, "Bazı firmalar bu gramaj düşüklüğünü ürünlerinin ambalajına yazıp tüketicinin görmesini sağlıyor. Bazı firmalar da maalesef bu gramaj düşüklüğünü ürünlerinde belirtmiyor. Tüketicilerin bu konuya da dikkat etmesi gerekiyor." dedi.

Tüketici Koruma Derneği Genel Başkanı Koçal: Düğün salonlarının aldıkları kaporaları iade etmeleri gerekiyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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