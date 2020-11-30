Son başvuru tarihi 21 Aralık! TÜBİTAK 11 personel alacak

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı, çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere 11 personel istihdam edecek. Adayların 21 Aralık tarihine kadar başvuru yapması gerekiyor.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK)Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) 9 Ar-Ge personeli, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

ANKARA VE KONYA'DA GÖREV YAPILACAK

Ar-Ge personelleri Konya'da, usta ve uzman yardımcısı da Ankara'da görev yapacak. Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran