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Son dakika haberleri: Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Son dakika haberleri... Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı yarı final rövanş maçı için İstanbul'a gitti.

15.06.2020 20:11 | Son Güncelleme: 15.06.2020 20:16

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile deplasmanda yapacağı yarı final rövanş maçı için İstanbul'a gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde maçın son hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan Türk Hava Yollarına ait özel uçakla İstanbul'a hareket etti.

Kafilenin gidişi nedeniyle tesislerin önünde bir araya gelen taraftarlar, çeşitli pankartlar açarak tezahüratlarda bulundu. Bordo-mavili taraftarlar meşaleler yakarak kafileye havalimanına kadar eşlik etti.

Trabzonspor'un, Fenerbahçe maçı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Hüseyin Türkmen, Gaston Campi, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Manoel Messias, Joao Pereira, Serkan Asan, Abdurrahim Dursun, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Abdulkadir Parmak, Taha Tunç, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Kerem Baykuş, Bilal Başakçıoğlu, Abdülkadir Ömür, Anthony Nwakaeme, Alexander Sörloth, Caleb Ekuban, Koray Kılınç.

Son dakika haberleri: Trabzonspor kafilesi İstanbul'a gitti

Kaynak: AA

Spor Manşet

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