Son dakika haberleri! Tokat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri! Tokat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı

05.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 05.01.2021 17:01
Son dakika haberleri! Tokat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı

Gelen son dakika haberine göre Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Tokat'taki 503 öğrenciye de ulaştı.

Türkiye'deki ihtiyaç sahibi öğrencilere kışlık kıyafet yardımı yapan WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Tokat'taki 503 öğrenciye de ulaştı.

Bu yıl "Kış Güneşi Hediyeniz Olsun" sloganı ile kış yardımlarını gerçekleştiren WEFA'nın Tokat'taki yardım çalışmalarına WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, WEFA Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Recep Yenigün ile WEFA gönüllüleri Yusuf Deniz ve Aydın Arslan katıldı.

Tokat'taki kış yardımlarına ilişkin bilgi veren WEFA Türkiye Genel Sekreteri Cumali Keleş, "WEFA olarak kış yardımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. Geçen hafta Sivas ve Afyonkarahisar'daki çocuklarımıza kış hediyelerini vermiştik. Bugün de Tokat'taki çocuklarımızı sevindirdik. Tokat'ın bazı köylerini ziyaret ederek çocuklarımıza hediyelerini verdik. Yelpe köyü ve Kabaktepe köyündeki çocuklarımızı mutlu ettik. Ailelere zekat yardımında da bulunduk. Türkiye Diyanet Vakfı iş birliğiyle Tokat'ta 503 öğrenciye kışlık kıyafet yardımı yapıyoruz. Destekleri için hayırseverlerimize de teşekkür ederiz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Adil Karaismailoğlu
Magazin Serdar Ortaç Bülent Ersoy Seren Serengil Gonca Vuslateri
Spor Arda Turan Erol Bulut Ömer Bayram Metin Oktay Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kız Kaza Elazığ Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Tokat'ta ihtiyaç sahibi çocuklara giyecek yardımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.1.2021 17:16:59. #1.14#
title