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Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri: Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir işçi hayatını kaybetti.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde madende çalışırken kömür bandında sıkışan bir İşçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Tunçbilek beldesinde özel bir madende kömür bandında işçi olarak çalışan Mehmet Samur (29), bandın temizliğini yaptığı sırada kömür bandına sıkışması sonucu hayatını kaybetti. Samur'un cansız bedeni, nöbetçi cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KÜTAHYA

Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

Son dakika haberleri | Tavşanlı'da kömür bandında sıkışan maden işçisi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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