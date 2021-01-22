Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur

22.01.2021 02:36 | Son Güncelleme: 22.01.2021 02:48
Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası üzerine açıklama yaptı.

TARIM ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Tarım ve Orman Bakanlığı mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası üzerine açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir bildirimi/genelgesi söz konusu değildir" denildi. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medyada ve bazı basın yayın organlarında çıkan 'Tarım ve Orman Bakanlığı'nın belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasakladı' haberleri üzerine açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal medya mecralarında ve kimi basın yayın organlarında 'Tarım ve Orman Bakanlığı Mobil araçlarda ve İBB'nin ekmek büfelerinde ekmek satışını yasakladı' iddiası adı altında yapılan haberler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bu iddialar kamuoyunu yanlış bilgilendirmekle birlikte Bakanlığımızı karalama maksadı taşımaktadır. Nitekim, Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından 04.01.2012 tarihinde yayımlanan 'Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği' ile tüketime sunulan ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özellikler belirlenmiştir."

Bakanlık, söz konusu talimatın 21.01.2021 tarihinde 'Konutta Ekmek Üretimi Talimatı' başlığı ile yayımlandığını belirterek, Bakanlığa ait İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan bir talimatının söz konusu olmadığını vurguladı. 

Haber:  ANKARA,


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Yaşar Güler Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Oğuzhan Koç Gülben Ergen Demet Özdemir
Spor Arda Turan Cüneyt Çakır Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Rusya Ankara Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Tarım ve Orman Bakanlığı: Bakanlığın, İBB'nin mobil büfeler ile ekmek satışını yasaklayan talimatı yoktur - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.1.2021 02:49:55. #1.14#
title