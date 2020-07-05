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Son dakika haberleri | Süper Lig: Konyaspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Son dakika spor haberi: Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.

Son dakika haberleri | Süper Lig: Konyaspor: 0 Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)
05.07.2020 22:03 | Son Güncelleme: 05.07.2020 22:15

Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

21. dakikada Jonsson'un pasıyla Bajic savunmanın arkasına sarkarak çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, fakat açıyı kapatan kaleci Tarık gole izin vermedi.

36. dakikada sol kanattan ceza sahasına sokulan Alper'in altıpasa gönderdiği topu savunma son anda uzaklaştırdı. Seken topla buluşan Milosevic'in vuruşunda top savunmadan döndü.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Erdem Bıyık xx

Konyaspor: Ertuğrul xx, Anicic xx, Uğur xx, Alper xx, Skubic xx, Jonsson xx, Shengelia xx, Ömer Ali xx, Jevtovic xx, Milosevic xx, Bajic xx,

Yedekler: Serkan, Mücahit, Ali Turan, Selim, Ferhat, Volkan, Hurtado, Miya, Daci, Thuram

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Çaykur Rizespor: Tarık xx, Talbi xx, Melnjak xx, Fernandes xx, Orhan xx, Abdullah xx, Boldrin xx, Tunay xx (Oğuz Kaan dk. 45+2 ?), Vetrih xx, Samudio xx, Skoda xx

Yedekler: Zafer, Doğaçhan, Burak, Alberk, Atakan, Garmash, Sasse, Boryachuk

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Sarı Kart: Jonsson (Konyaspor) - KONYA

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Kaynak: İHA

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