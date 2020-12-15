Son dakika haberleri... Sporda 2020 böyle geçti (3)

Son dakika gelişmesine göre Sporda 2020 yılının Mart ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, dünyada spor organizasyonlarının tarihlerinde değişikliklere neden olmaya başladı.

Sporda 2020 yılının Mart ayında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkileri, dünyada spor organizasyonlarının tarihlerinde değişikliklere neden olmaya başladı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta planlanan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nı erteledi ve oyunların 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceğini duyurdu.

IOC, Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de 2019-2020 sezonunda futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda ligler ertelendi.

UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

Mart ayında sporda yaşanan gelişmeler şöyle:

1 Mart:

Almanya Açık Tekvando Turnuvası'nda milli tekvandocular, 3 altın ve 1 bronz madalya elde etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve +73 kiloda Nafia Kuş, altın madalyanın sahibi oldu. 57 kiloda yarışan Hatice Kübra İlgün ise bronz madalya kazandı.

Mersin'de düzenlenen Türkiye Cimnastik Şampiyonası'nda kariyerinin son Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Ümit Şamiloğlu, barfiks aletinde birinci oldu.

3 Mart:

Estonya'nın Tartu kentinde düzenlenen Ritmik Cimnastik Miss Valentine Grand Prix Turnuvası'nda millilerin genel tasnif ve top aletinde kazandığı iki madalya, Grup Milli Takımı'nın grand prix turnuvalarında aldığı ilk madalyalar oldu.

4 Mart:

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota alan Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübünün milli sporcusu Alican Kaynar, finn sınıfında topladığı 796 puanla dünya sıralamasında 8'inciliğe çıktı.

7 Mart:

Sahte pasaport düzenlemek iddiasıyla Paraguay'da gözaltına alınan Brezilyalı eski yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira, bilinen adıyla "Ronaldinho" tutuklandı.

8 Mart:

2020 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nda, Ekaterina Atalık birinci oldu.

13 Mart:

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan yeni tedbirler kapsamında nisan ayındaki Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ertelendiğini açıkladı.

17 Mart:

Artistik ve ritmik cimnastikte Avrupa şampiyonaları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden ertelendi.

18 Mart:

FIFA, Çin'de gerçekleştirilecek 2021 Dünya Kulüpler Kupası'nın ertelendiğini duyurdu.

19 Mart:

Milli karateciler Serap Özçelik Arapoğlu, Meltem Hocaoğlu Akyol, Merve Çoban, Ali Sofuoğlu ve Uğur Aktaş'ın, karatenin ilk kez yer alacağı 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılma hakkı elde ettiği açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglerin ertelendiğini açıkladı.

22 Mart:

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'in eski başkanlarından Lorenzo Sanz, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından vefat etti.

23 Mart:

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

UEFA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi final karşılaşmalarının süresiz ertelendiğini açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

27 Mart:

Maç sırasında kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle yere yığılan ve beyninde ciddi hasar meydana gelen Ajaxlı futbolcu Abdelhak Nouri, girdiği komadan 2 yıl 9 ay sonra çıktı.

28 Mart:

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Dünya Down Sendromlular Spor Federasyonu Başkanı Geoff Smedley, hayatını kaybetti.

30 Mart:

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 24 Temmuz-9 Ağustos'ta yapılması planlanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın, 23 Temmuz-8 Ağustos 2021'de düzenleneceğini duyurdu. Tokyo'da 25 Ağustos-6 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 2020 Paralimpik Oyunları'nın ise 24 Ağustos-5 Eylül 2021'de yapılacağı açıklandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil baba oldu.

31 Mart:

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, yeni tip koronavirüs teşhisiyle tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er