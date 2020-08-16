Son dakika haberleri | Sivasspor'un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti Son dakika haberlerine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İHA