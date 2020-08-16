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Son dakika haberleri | Sivasspor'un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti

Son dakika haberlerine göre DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Son dakika haberleri | Sivasspor'un yeni transfer Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti
16.08.2020 11:58 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:07

DG Sivasspor'un yeni transferi Max Gradel, sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'un yeni transferi Fildişi Sahilli futbolcu Max Gradel, ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından; ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Gradel'in sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı. 33 yaşındaki futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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