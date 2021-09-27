Son dakika haber | 'Allianz Motto Hareket' ile hareketsiz çocuk kalmayacak - Haberler Ekonomi
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Son dakika haber | "Allianz Motto Hareket" ile hareketsiz çocuk kalmayacak

AA / Muhammet Emin Horuz - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber |

Bir son dakika haberine göre Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in eğlenceli egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor.

Allianz Türkiye'nin kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket'in eğlenceli egzersiz videolarının tamamı YouTube'da açık kaynak olarak çocuklarla buluşuyor.

Allianz Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Allianz Türkiye'nin, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Ege Çağdaş Eğitim Vakfı (EÇEV) ve Koruncuk Vakfı iş birliğiyle 2018 yılından bu yana devam eden kurumsal sosyal sorumluluk programı Allianz Motto Hareket, YouTube'da yayınlanan video serisiyle salgın sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyor.

ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Mustafa Levent İnce öncülüğündeki uzman ekibin danışmanlığında hazırlanan videolar, "Allianz Motto Hareket ile Isınma ve Soğuma", "Eğlenceli Oyunlar", "Hedef Koyma ve Ölçme", "Kardiyo ve Ritim", "Kas Kuvveti", "Esneklik", "Çeviklik", "Denge" ve "Nesne Kontrolü" olmak üzere toplam 9 temadan oluşuyor. Allianz Motto Hareket videoları hem Allianz Türkiye'nin hem de iş birliği yapılan sivil toplum kuruluşlarının YouTube kanallarında yer alıyor.

"Amacımız daha fazla çocuğa ulaşmak"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Allianz Türkiye Kurumsal İletişim, Kurumsal Sorumluluk ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Berna Özdemir program ile ilgili olarak şunları kaydetti:

"Allianz Motto Hareket'in 16 haftalık eğitim programıyla 3 yılda 21 ilden 3 bin çocuğa ulaştık ve çocukların, programda deneyimledikleri uygulamalar sayesinde yeni meraklar edinme, akranları ve yetişkinlerle daha fazla paylaşımda bulunma ve bu yetileri günlük yaşamlarına aktarma gibi kazanımlar elde ettiklerini gördük. Bu programı, açık kaynak eğitim videoları olarak yayımlayarak pandemi sürecinde evde hareketi kısıtlanan çocukları hem mental olarak hem de bedenen daha iyi hissettirmeyi amaçlıyoruz.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve uzmanlar, çocukların her gün en az 60 dakika fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Allianz Motto Hareket eğitim videoları sayesinde artık tüm çocuklar, önümüzdeki kış döneminde bile, evlerinde birbirinden eğlenceli içeriklerle hem eğlenip hem spor yapabilecekler. Gelecek nesillerimizin hayatına her geçen gün daha çok değer katmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Allianz Motto Hareket, 2018-2020 yılları arasında, iş birliği yapılan üç sivil toplum kuruluşunun yerleşkelerinde gönüllü eğitmenler aracılığıyla 16 haftalık bir eğitim programı olarak uygulandı. Program salgın döneminde dijital sınıf ortamına taşındı ve uzaktan eğitime adapte edildi. İnternet erişimi olmayan çocuklar ise uygulamalara TEGV EVDE dergisi aracılığıyla ulaştırılan Allianz Motto Hareket kartlarıyla katıldılar.

Programın çocukların hayatına kattığı değeri ve sosyal etkiyi ölçümlemek için ODTÜ Beden Eğitimi ve Spor Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. İnce, Dr. Koray Kılıç ve Serap Sarıkaya tarafından kapsamlı bir rapor hazırlandı. Uygulama sürecinde gönüllü eğitmenler, yöneticiler ve velilerden, katılım memnuniyeti, öğrenme ve uygulamaların yaşama aktarımıyla ilgili toplanan veriler ışığında hazırlanan raporda; çocukların, 10 temel hareket becerisinin tamamında, istatistiksel olarak anlamlı gelişim gösterdiği görüldü.

Spor ve sağlıklı yaşam kültürünün toplumda yaygınlaşmasına katkıda bulunma hedefiyle 2018 yılından bu yana devam eden Allianz Motto Hareket programı toplam 8 yıl sürecek.

Son dakika haber | Allianz Motto Hareket ile hareketsiz çocuk kalmayacak

Son dakika haber | Allianz Motto Hareket ile hareketsiz çocuk kalmayacak

AA / Muhammet Emin Horuz - Ekonomi Haberleri
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