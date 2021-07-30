Son dakika haberleri! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Bilecik'te bazı fabrikaları ziyaret etti

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bilecik'te fabrika ziyaretleri gerçekleştirdi.

Bakan Varank, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) tarafından desteklenen "Topraktan Sofralara Kadın Eli SOGEP Projesi" kapsamında Pazaryeri ilçesine kurulan konserve ve kurutma üretim tesisini gezdi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, proje ve tesiste yapılan çalışmalarla ilgili Bakan Varank'a bilgi verdi.

Ardından konteyner üretimi yapan MEVA KİO Makine firmasını ziyaret eden Varank, firmanın sahibi İbrahim Köse'den tesisteki çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Bozüyük ilçesine de geçen Varank, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük seramik üretim tesislerinden Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Fabrikası'nda incelemelerde bulundu.

İnovasyon ve Ar-Ge merkezi de olan fabrikada Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Üst Yöneticisi (CEO) Özgen Özkan, Varank ve beraberindekilere sunum yaptı.

Daha sonra Akgün Group'a ait seramik üretim tesislerine giden Varank, fabrikada yetkililerden bilgi aldı.

Son olarak Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki demir üretimi yapan İstikamet Döküm Fabrikası'nı ziyaret eden Varank'a yetkililer, üretim aşamalarıyla ilişkin bilgi aktardı.

Varank'ın ziyaretlerine Bilecik Vali Vekili Yunus Fatih Kadiroğlu, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, BEBKA Genel Sekreteri Zeki Durak, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve yetkililer eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Şan