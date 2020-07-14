Son dakika haberleri! Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
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Son dakika haberleri! Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Son dakika haberleri! Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
14.07.2020 18:33 | Son Güncelleme: 14.07.2020 19:15

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.D.Ö.(26), 3 yerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.D.Ö., tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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