Son dakika haberleri! Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı Gelen son dakika haberlerine göre Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan U.D.Ö.(26), 3 yerinden yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan U.D.Ö., tedavi altına alındı. Kimliği belirsiz bıçaklı saldırgan ise kaçtı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA