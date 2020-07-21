Son dakika haberleri | Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
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Son dakika haberleri | Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur

Son dakika haberleri: Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

Son dakika haberleri | Rus medyası duyurdu: Sınırlar açılırsa Türkiye'ye giden turist sayısı 4 milyonu bulur
21.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 21.07.2020 11:45

Rusya'nın en yüksek tirajlı iş dünyası gazetesi Kommersant, Türkiye-Rusya sınırlarının açılması durumunda, Türkiye'ye giden turist sayısının 4 milyonu bulacağını duyurdu.

Rusya medyasından Kommersant, koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle durdurulan uçuşların yeniden başlaması halinde, Rusya'dan Türkiye'ye gidecek turist sayısının 4 milyonu bulabileceğini duyurdu. Kommersant, 2019 yılında bu sayısının 7 milyon olduğunu, geçtiğimiz haftalarda en çok rezervasyon yapılan yerin Türkiye olduğunu kaydetti. Rusya'da online rezervasyon yapılan tur şirketlerinin internet sitelerinde de en çok aranan ülkenin Türkiye olduğu bildirildi. Öte yandan gazetedeki haberde, Rus turistlerin Belarus üzerinden Türkiye, Arnavutluk ve Mısır'a tatil yapmaya gittiklerini bildirdi.


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Kaynak: DHA

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