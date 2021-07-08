Son dakika haberleri | Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var
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Son dakika haberleri | Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var

Son dakika haberleri | Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var
Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş - Haberler | Spor

Gelen son dakika haberlerine göre Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, çok ses getirecek transferler yapacaklarını belirterek, "Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz.

Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Selim Selimoğlu, çok ses getirecek transferler yapacaklarını belirterek, "Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık" dedi.

Takımın son durumunu değerlendiren Selimoğlu, "Takımdan ayrılan arkadaşlarımız var. Bunların geneli hocamızın sunduğu rapor çerçevesinde takımdan ayrıldılar. Bu hafta içerisinde birkaç tane yabancı ve maliyeti yüksek oyuncu arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Bunlarla karşılıklı olarak fesihleri yaptık. Bu fesihlerle kulübümüz için hem maddi hem de yabancı kontenjanı konusunda katkı sağlandı. Elimiz biraz daha rahatladı açıkçası. Gündemimizde çok fazla oyuncu var. Bunları çok titiz bir şekilde her yönüyle inceliyoruz. Sadece maddi tarafı da değil oyuncuların son performansları, yakın dönemdeki antrenmanlarına kadar takip ediyoruz. Oyuncuların bir kısmında sona yaklaştık. Birkaç gün içerisinde çok güzel transfer haberlerini paylaşacağız" dedi.'RONDON SENEYE RİZESPOR'DA'

Çin'in Dalian Pro takımında forma giyen 31 yaşındaki forvet Salomon Rondon transferi hakkında konuşan Selimoğlu, "Rondon görüşmesi net olarak, yüzde 100 bitmese de, prensip olarak Rondon seneye Rizespor'da. Taraftarın içini rahatlatmak için şunu söyleyebilirim ki çok daha heyecan verici başka isimlerle de ilgileniyoruz. Anlaşma noktasında da çok uzak değiliz. 2 tane orta saha, 2 tane de hücum oyuncusu kadromuza katacağız ve bunlarla ilgili görüşmeler devam ediyor. Gerçekten çok ses getirecek transferler olacak. Önümüzdeki yıllarda Rizespor kaliteli futbolcular üreten bir kulüp olacak ve artık asansör bir takım olmaktan çıkacak" ifadelerini kullandı.


Son dakika haberleri | Rizespor Basın Sözcüsü Selimoğlu: Gündemimizde çok fazla oyuncu var

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Arzu Erbaş

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