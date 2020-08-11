Son dakika haberleri! Polis ekipleri maskesiz sokağa çıkanları teker teker uyardı
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Son dakika haberleri! Polis ekipleri maskesiz sokağa çıkanları teker teker uyardı

Son dakika haberlerine göre Polis ekipleri maskesiz sokağa çıkanları teker teker uyardı Tokat'ta maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar karşılarında polisi gördüğünde yollarını değiştirmeye çalışırken, memurların ceza yazmak yerine maske dağıtıldığını fark edince rahat bir nefes aldılar.

11.08.2020 09:07 | Son Güncelleme: 11.08.2020 09:30

Polis ekipleri maskesiz sokağa çıkanları teker teker uyardı

TOKAT - Tokat'ta maskesiz sokağa çıkan vatandaşlar karşılarında polisi gördüğünde yollarını değiştirmeye çalışırken, memurların ceza yazmak yerine maske dağıtıldığını fark edince rahat bir nefes aldılar.

Yeni tip korona virüs vakalarının arttığı Tokat'ta polis ekipleri şehrin kalabalık bölgelerinde uygulama yaptı. Maske takmanın zorunlu olduğu kentte maskesiz dolaşanlar, çene altında maske taşıyanlar kameralara yansıdı. Gaziosmanpaşa Bulvarında sosyal mesafe ve maske uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları uyardı. Maskesini çenesinin altında takanlar polis ekipleri ile karşılaştırılığında maskesini kurallara uygun şekilde takmaya çalıştığı gözlerden kaçmadı. Maskesiz sokağa çıkanlar ise polisi karşılarında gördüklerinde yönlerini değiştirmeye çalıştı. Ceza yazılacağını sanan vatandaşlar polis tarafından maske dağıtıldığını görünce rahat bir nefes aldı. Maskesiz sokağa çıkan yaşlı bir vatandaş ise maskesini takamayınca polis devreye girdi. Uygulamadan dolayı memnuniyetlerini dile getiren vatandaşlar kurallara uymayanların insanların sağlığı ile oynadığı mesajını verdi. Maske ile birlikte ağzını ayrıca peçete kapatan vatandaş is bu şekilde kendisini daha fazla güvende hissettiğini kaydetti.

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Son dakika haberleri! Polis ekipleri maskesiz sokağa çıkanları teker teker uyardı

Kaynak: İHA

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