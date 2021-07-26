Assan Panel, fabrikasında iş kazası yaşanmadan geçirilen 1000 günü kutladı
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Assan Panel, fabrikasında iş kazası yaşanmadan geçirilen 1000 günü kutladı

Assan Panel, fabrikasında iş kazası yaşanmadan geçirilen 1000 günü kutladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu - Haberler | Ekonomi

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren sandviç panel sektörü firması Assan Panel, Balıkesir Fabrikası'nda iş kazası yaşanmadan geçen 1000 günü çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Kibar Holding çatısı altında faaliyet gösteren sandviç panel sektörü firması Assan Panel, Balıkesir Fabrikası'nda iş kazası yaşanmadan geçen 1000 günü çalışanlarıyla birlikte kutladı.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Kibar Holding'in bir kuruluşu olarak 1990 yılında kurulan ve sandviç panel sektöründe öncü olan Assan Panel, 2009 yılında kurulan Balıkesir Fabrikası'nda iş kazası yaşanmadan 1000 gün geçirilmesi nedeniyle çalışanlarla kutlama gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Panel Genel Müdürü Tolga Akar, iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için üretim ve kalite kadar öncelikli konulardan biri olduğunu vurguladı. Assan Panel olarak istikrarlı, kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedeflediklerini belirten Akar, "Bu amaçla geliştirdiğimiz davranış odaklı iş sağlığı ve güvenliği yönetimimizle sürekli olarak kendimizi geliştirmek için çalışıyoruz. Risklerimizi canlı olarak yönetiyor ve iç denetimlerimizi gerçekleştirerek çalışanlarımıza sürekli olarak bilgilendirme amaçlı eğitimler veriyoruz." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin uygulanabilir, tutarlı ve tüm yasal mevzuatlara ve ilgili şartlara uygun iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini uygulayarak kazasız bir işyeri yaratmak olduğunu bildiren Akar, "Önemli olan kaza olduktan sonra koruma çalışmaları yapılması değil kaza olmadan önce önlem alınmasıdır. Bu sayede Balıkesir tesisimizde iş kazasız 1000 gün geçirdik. Hedefimiz bunu daha yüksek sayılara ulaştırmak. Bugüne kadar yaptığımız tüm yatırımların, aldığımız tüm önlemlerin sonucunda çalışanlarla birlikte bu başarıya ulaştık." değerlendirmesinde bulundu.

Assan Panel, fabrikasında iş kazası yaşanmadan geçirilen 1000 günü kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu

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