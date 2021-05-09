Son dakika haberleri! Pakistan, Afganistan'daki menfur terör saldırısını şiddetle kınadı

Gelen son dakika haberlerine göre Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan, Afganistan'ın başkenti Kabil'de, okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen ve 30 sivilin hayatını kaybetmesine neden olan menfur terör saldırısını şiddetle kınadı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Pakistan devletinin ve halkının, Afganistan devletine ve halkına, saldırıda yaşamını yitirenler sebebiyle en içten taziyelerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada, terörün tüm tür ve tezahürlerini kınayan Pakistan'ın, bu kederli zamanda İslamabad yönetiminin terör belasına karşı mücadelesinde Afgan kardeşlerinin yanında olduğu ve Afganistan'ı barış, ilerleme ve refah yolunda desteklemeyi sürdüreceği ifade edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, ???dün akşam yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini, saldırıda 30 sivilin hayatını kaybettiğini, 52 kişinin yaralandığını belirterek, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini söylemişti.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Nazım Taşcı