Son dakika haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonları: 3 gözaltı

Son dakika gündem haberine göre Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen operasyonlarda 3 şüpheli yakalandı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik farklı tarihlerde yaptığı çalışmalarda 3 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların üzerinde yapılan aramada 36,3 gram eroin ele geçirildi.

Hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüphelilerden 2'si işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi, bir şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Özkul