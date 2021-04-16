Son dakika haberleri... Muğla'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
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Son dakika haberleri... Muğla'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü

Son dakika haberleri... Muğla'da motosiklet bariyerlere çarptı: 2 ölü
Anadolu Ajansı / Sabri Kesen - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde motosikletin bariyerlere çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Marmaris-Menteşe kara yolunda Ömer Karaaslan'ın kullandığı 48 AFC 155 plakalı motosiklet, Karadere mevkisinde bariyerlere çarptı.

Karaaslan ile motosiklette bulunan Yusuf Özden, yola savrularak yaklaşık 60 metre sürüklendi.

Özden kaza yerinde, sürücü Karaaslan kaldırıldığı Marmaris Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.

Cenazeler, aynı hastanenin morguna konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sabri Kesen

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