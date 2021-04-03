Kaza nedeniyle bekleyen tüm gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçişi tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaza nedeniyle bekleyen tüm gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçişi tamamlandı

Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz - Haberler | Ekonomi
Kaza nedeniyle bekleyen tüm gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçişi tamamlandı

Mısır, Süveyş Kanalı'nda karaya oturan yük gemisinin kurtarılması ve deniz trafiğinin açılmasının ardından kanalın iki yakasında bekleyen tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını duyurdu.

Süveyş Kanalı İdaresi Başkanı Usame Rabi, Mısır devletine ait El-Ehram gazetesinde yer alan yazılı açıklamasında, Süveyş Kanalı'nda kaza yaparak karaya oturan yük gemisinin kurtarma çalışmalarının sürdüğü 6 günlük sürede Kanal'ın kuzey ve güney yakalarında toplam 422 geminin biriktiğini belirtti. Kanal'ın iki yakasında bekleyen çok sayıdaki geminin rekor sürede geçişinin tamamlandığını kaydeden Rabi, bekleyen son 61 geminin de Kanal'dan geçmesiyle söz konusu kazadan beri biriken tüm gemilerin geçişinin tamamlandığını ifade etti.

SÜVEYŞ KANALI KAZA NEDENİYLE 6 GÜN DENİZ TRAFİĞİNE KAPANMIŞTI

"The Ever Given" isimli dev konteyner gemisi, kum fırtınası ve kötü hava koşulları nedeniyle görüş mesafesinin düşmesi sonucu 24 Mart'ta Süveyş Kanalı'nda kıyıya çarparak kaza yapmıştı. Geminin kanalda sıkışarak geçiş yolunu kapatmasıyla kanalın iki yakasında uzun gemi kuyrukları oluşmuş ve deniz trafiğinin durması nedeniyle ham petrol ve LNG sevkiyatlarında aksamalar yaşanmıştı. Süveyş Kanal İdaresi, 6 gün süren çalışmaların ardından 29 Mart'ta dev yük gemisini yüzdürme çalışmalarının başarıyla sonuçlandığını ve kanalın deniz trafiğine açıldığını açıklamıştı.

KÜRESEL TİCARETİ GÜNLÜK 10 MİLYAR DOLAR ZARARA UĞRATTI

Mısır'ın günlük yaklaşık 12-14 milyon dolar zarara uğradığı tahmin edilirken, The Ever Given'ın küresel ticarete verdiği günlük zararın ise 10 milyar dolar civarında olduğu belirtiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz

İlgili Haberler

Süveyş Kanalı'nı kim yaptı? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Süveyş Kanalı'nı kim yaptı? Süveyş Kanalı nerede, hangi ülkede?
Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Ali İhsan Su Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş
Magazin Hadise Hazal Kaya Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses
Spor Okay Yokuşlu İsmail Kartal Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kaza nedeniyle bekleyen tüm gemilerin Süveyş Kanalı'ndan geçişi tamamlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 17:07:15. #1.15#
title