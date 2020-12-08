Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti
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Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti

08.12.2020 15:15 | Son Güncelleme: 08.12.2020 15:52
Milli sporcu Gamze Özdemir 21 yaşında hayatını kaybetti

Milli tekvandocu Gamze Özdemir, kelebek hastalığı nedeniyle henüz 21 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türkiye Tekvando Federasyonu, Özdemir için başsağlığı mesajı yayınladı.

Türkiye Tekvando Federasyonu, milli tekvandocu Gamze Özdemir'in hayatını kaybettiğini duyurdu.

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara'nın başarılı sporcularından Türkiye'ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYINLANDI

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin de Gamze Özdemir'in vefatı dolayısıyla yayınladığı başsağlığı mesajında, "Federasyonumuz Ankara bölgesi milli Sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir'in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah'tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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