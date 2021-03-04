Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere "hijyen" çağrısı Açıklaması
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Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere "hijyen" çağrısı Açıklaması

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:01
Son dakika haberleri! Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan velilere

Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, öğrencilerin okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, velilere, öğrencilerin okullarda maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaları konusunda destek olmaları çağrısında bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Öğrencilerimiz tedbirlerde çok dikkatliler. Biz öğretmenler, okullardaki maske, mesafe ve temizlik kurallarımızı oyunlarla, kitaplarla anlatıyoruz. Velilerimiz de buna günlük sohbetleriyle katılırsa, çocuklar bu iş birliğini çok daha iyi özümser. Desteğiniz önemli."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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