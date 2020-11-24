Son dakika haberleri... Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri sahiplerini buldu
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Son dakika haberleri... Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri sahiplerini buldu

24.11.2020 16:47 | Son Güncelleme: 24.11.2020 16:58
Son dakika haberleri... Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri sahiplerini buldu

Son dakika haberine göre Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) ve ODTÜ TEKNOKENT Animasyon Teknolojileri ve Oyun Geliştirme Merkezi (ATOM) iş birliğiyle düzenlenen Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri'nin kazananları belli oldu.

TOGED tarafından yapılan açıklamaya göre, Kristal Piksel Video Oyun Ödülleri, 2012 yılından bu yana Türkiye'de geliştirilen orijinal fikri mülkiyete sahip oyunları belirleme ve ödüllendirme amacıyla yapılıyor.

Ödül etkinliği, Kovid-19 sebebiyle "çevrimiçi" düzenlenerek Facebook ve YouTube üzerinden canlı yayınlandı.

Proud Dinosaurs'a 3 ödül

Proud Dinosaurs'un "Macrotis: A Mother's Journey" oyunu "Yılın Oyunu", "En İyi PC Oyunu" ve "En İyi Oyun Tasarımı" ödüllerinin sahibi oldu.

En İyi Mobil Oyun, VLMedia AŞ "Mech Wars: Multiplayer Robots Battle", En İyi Konsol Oyunu'nda Erik Games "Alpha Invasion" ve En İyi VR Uygulaması'nda ise Mekan Space "2020: Interactive Art Collection" ile ödül aldı.

En İyi Görsel Sanat dalında ise Stormling Studios "Transient", En İyi İşitsel Sanat alanında Clocknest Games "Olimdal", En İyi Yenilikçi Oyun kategorisinde de Siis Games "Sync: Party Hard" ile ödüle layık görüldü.

Onur Ödülü Veysi İşler'in

En İyi Anlatı ödülünün kazananı, "MONS" oyunuyla DT Games Entertainment olurken, En İyi Hypercasual Oyun Uncosoft'un "Repair My Car!" seçildi.

Gelecek Vaat Eden Geliştirici Ödülü, Xenmentia Softworks ve Catchy Games'in oldu.

Yarışmada Jüri Özel Ödülü ise "Lands of Pharaoh: Episode 1" ile Orion Asistan Hizmetleri AŞ ve "Truck & Logistics Simulator" ile Simula Games'e verildi.

TOGED Onur Ödülü'ne ise Simsoft kurucu ortağı Prof. Dr. Veysi İşler layık görüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Canlı

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