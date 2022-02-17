Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

AA, Serhat Çetinkaya - Güncel
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Son dakika haberleri... Konya'da bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı yakalandı

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

KONYA (AA) - Konya'nın Karatay ilçesinde bir kadını silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı gözaltına alındı.

Tatlıcak Mahallesi'nde 16 Şubat'ta Serdar Ö'nün (41) silahlı saldırısı sonucu başından ağır yaralanan Güler Gül (38) Konya Şehir Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kadının cenazesi, hastane morguna götürüldü.

Yakınlarınca teslim alınan cenaze, Atabey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Serdar Ö, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

Şehir Hastanesi, Tatlıcak, Konya, Güncel, Haberler

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