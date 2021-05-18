Son dakika haberleri! Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı

Son dakika haberleri! Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Malatya'da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Malatya'da komşular arasında çıkan kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu 2 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Cevatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Yavuz Selim Sokak'taki 2 komşu aile arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüşürken, olayın taraflarından M.K'nın pompalı tüfekle ateş açması sonucu O. G. ve Z.G yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın, şüphelisi M.K.'nın suç aletiyle birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındığı olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Bir süredir haber alınmayan yaşlı kadın, mutfaktaki sandalye üzerinde ölü bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Beren Saat Burak Sergen Acun Ilıcalı
Spor Muslera Adem Büyük Arda Turan Fatih Terim Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Komşular arasındaki sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 04:04:05. #1.11#

title