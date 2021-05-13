Son dakika haberleri: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması yasaklandı
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Son dakika haberleri: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması yasaklandı

Son dakika haberleri: Kazakistan'da tarım arazilerinin yabancılara satılması yasaklandı
Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin yabancılara satılması ve kiralanmasını yasaklamayı öngören yasayı onayladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, ülkede tarımsal amaçlı kullanılan arazilerin yabancılara satılması ve kiralanmasını yasaklamayı öngören yasayı onayladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tokayev tarafından imzalanan yasa çerçevesinde, ülkede tarım arazilerin yabancıların satın almaları ve kiralamaları resmen yasaklandı.

Yeni yasaya göre, bundan sonra tarım alanları yabancılar, yabancı hisselerin bulunduğu yerel şirketler, uluslararası araştırma merkezlerinin yanı sıra ana vatanlarına dönen ancak halen ülke vatandaşlığına geçmeyen etnik Kazaklara satılmayacak ve kiraya verilmeyecek. Halihazırda arazileri kullanan yabancı vatandaşlar ve şirketlerin kira süreleri ise uzatılmayacak.

Kazakistan Tarım Bakanlığının yayımladığı son rapora göre, ülkede şu anda toplamda 93 bin hektar arazi yabancılar tarafından kiralanıyor.

2016'da Kazakistan genelinde yapılan halk protestolarından sonra ülkenin o dönem Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, 2021'in aralık ayına kadar tarım arazilerinin yabancılara kiraya verilmesine yönelik yasa normlarına moratoryum getirmişti.

12 Mart 2021'de Cumhurbaşkanı Tokayev de Anayasa'da kendisine verilen yetkiler kapsamında, Parlamento'ya söz konusu alanda yasa tasarısını sunmuştu.

14 Nisan 2021'de ise Tokayev'in sunduğu ülkede tarım arazilerinin yabancılara satılmasını ve kiraya verilmesini tamamen yasaklayan yasa tasarısı Parlamento'da onaylanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meiramgul Kussainova

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