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Son dakika haberleri: Kaza yapan otomobilden 9 yaralı çıkarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri: Kaza yapan otomobilden 9 yaralı çıkarıldı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Isparta Eğirdir Miskinler yokuşunda seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak askeriyenin duvarına çarparak durabildi.

ISPARTA (İHA) - Isparta Eğirdir Miskinler yokuşunda seyir halinde ilerleyen otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak askeriyenin duvarına çarparak durabildi. Araçtaki 5'i çocuk 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 11.30 sıralarında Antalya'dan Konya'ya tatil için yola çıkan 07 GIM 22 plakalı Ayşe Sağdıç idaresindeki otomobil, Eğirdir ilçesi girişinde bulunan miskinler yokuşunda kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan 5'i çocuk toplam 9 kişi, çevredeki vatandaşların yardımlarıyla araçtan çıkarıldı. Kazanın ardından araç içinden çıkarılan 9 kişi olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sonrası hastaneye kaldırılan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ISPARTA

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