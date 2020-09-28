Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı
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Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı

28.09.2020 20:45 | Son Güncelleme: 28.09.2020 21:13

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişi, polis denetiminde yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kayseri'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) karantina kurallarına uymayarak dışarı çıkan kişi, polis denetiminde yakalanarak öğrenci yurduna yerleştirildi.

Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimlerini sürdüren polis ekipleri, Ali K'nin (64) Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yaptı.

Sorguda, Ali K'nin Kovid-19 testi pozitif çıkan kişiyle temaslı olduğu ve karantinasının son gününde dışarı çıktığı belirlendi.

Polise direnen ve yurda gitmek istemediğini belirten Ali K, ambulansla Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda götürüldü.

Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı
Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı
Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı
Karantinayı ihlal eden kişi polis denetiminde yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ergün Haktanıyan

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