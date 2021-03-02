Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

02.03.2021 00:59 | Son Güncelleme: 02.03.2021 01:08

Son dakika haberlerine göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Esentepe Mahallesi Şehit Ömer Bilal Akpınar Caddesi'ndeki Çetinkaya Apartmanı için İl Hıfzıssıhha Kurulunca 10 günlük karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahsi geçen apartmanda birden fazla pozitif vakanın tespit edilmesi ve vakaların temaslı sayısının fazla olması nedeniyle virüsün yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla bugünden itibaren 10 gün karantina kararı alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Apartmana giriş çıkışların sınırlandırıldığı aktarılan açıklamada, burada oturan kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanlarının, karantina süresince izinli sayılacağı bildirildi.

Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Son dakika haber | Bir apartman Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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