Son dakika haberleri! İzmir'deki depremde çöken Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok davasında bir sanığa tahliye kararı

Gelen son dakika haberlerine göre İzmir'deki depremde çöken binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı B Blok için yürütülen soruşturmada, haklarında "bilinçli taksirle birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılan 2 tutuklu sanıktan biri tahliye edildi.