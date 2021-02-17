Son dakika haberleri | İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi
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Son dakika haberleri | İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi

17.02.2021 11:47 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:52
Son dakika haberleri | İstanbul'a su sağlayan barajlardaki su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi

Son dakika gündem haberine göre İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi.

İstanbul'a su sağlayan barajların su seviyesi yüzde 48,28'e yükseldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi 8 Ocak'ta yüzde 19,16'ya kadar inerken, aradan geçen sürede yağışlarla barajlardaki su miktarı yüzde 29,12 arttı.

Kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 48,28 olarak ölçüldü. Kentte, 12 Şubat Cuma gününden bu yana yağan karın barajlar üzerindeki etkisi ilerleyen günlerde anlaşılacak.

Su miktarı Istrancalar'da yüzde 50,53, Terkos'ta yüzde 46,53, Sazlıdere'de yüzde 24,19, Alibey'de yüzde 54,37, Büyükçekmece'de yüzde 50,72, Ömerli'de yüzde 55,76, Darlık'ta yüzde 54,40, Elmalı'da yüzde 54,17, Kazandere'de yüzde 63,69 ve Pabuçdere'de yüzde 32,80 olarak kaydedildi.

Kente su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp su biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 419 milyon metreküp seviyesine yükseldi.

İstanbul'a dün itibarıyla verilen su miktarı ise 2 milyon 693 bin metreküp oldu.

Son 15 yılın doluluk oranları

Barajlardaki doluluk oranı, 17 Şubat tarihi baz alındığında 2006'da yüzde 96,70, 2007'de yüzde 55,20, 2008'de yüzde 29,85, 2009'da yüzde 68,88, 2010'da yüzde 96,72, 2011'de yüzde 90,89, 2012'de yüzde 83,30, 2013'te yüzde 82,06, 2014'te yüzde 30,72, 2015'te yüzde 94,30, 2016'da yüzde 86,82, 2017'de yüzde 85,70, 2018'de yüzde 79,47, 2019'da yüzde 91,62, 2020'de yüzde 61,76, 2021'de ise yüzde 48,28 olarak gerçekleşti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

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