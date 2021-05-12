Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
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Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 3'ünün kadın olduğu belirtildi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 3'ünün kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları morgda büyük üzüntü yaşadı

Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 48'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 48'e yükseldi
Son dakika haber | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 48'e, yaralı sayısı da 304'e yükseldi.
Son dakika haber | İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 5 artarak 48'e, yaralı sayısı da 304'e yükseldi.
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda şehit sayısı 43'e yükseldi
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