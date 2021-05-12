Son dakika haberleri: İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi

Son dakika habere göre İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 3'ünün kadın olduğu belirtildi.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit sayısının 43'e yükseldiği, hayatını kaybedenlerden 13'ünün çocuk, 3'ünün kadın olduğu belirtildi. Hayatını kaybeden vatandaşların yakınları morgda büyük üzüntü yaşadı
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