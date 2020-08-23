Son dakika haberleri: Isparta Emrespor, iç transferde 11 futbolcuyla anlaştı Son dakika spor haberine göre Isparta'yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı.

Isparta'yı yeni sezonda Bölgesel Amatör Futbol Ligi'nde temsil edecek olan Emrespor, transfer çalışmalarına başladı. Kırmızı-siyahlılar, iç transferde Emre Topbaş, Şevki Kapılı, Çetin Özcan, Serdar Güdü, Erdem Çetiner, Ömer Altınay, Murat Yakut, Süleyman Karaağaç, Sefer Mete, Bilge Kaan Çevik ve Yasin Aksungur'la anlaştı. Transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-siyahlılar, dış transferde de anlaştıkları isimleri önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bu arada Emrespor Kulüp Başkanı Ozan Gezer, iskelet kadroyu korudukları ve transfer çalışmalarının sürdüğünü bildirdi. - ISPARTA

Kaynak: İHA