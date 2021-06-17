Son dakika haberleri | İspanya'da İç Savaş'tan sonra yıllık en yüksek ölüm sayısı geçen yıl kaydedildi

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, 2020'de bir önceki yıla göre, ölüm sayılarında yüzde 17,7 artış kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından Avrupa'da en olumsuz etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da, 2020'de bir önceki yıla göre, ölüm sayılarında yüzde 17,7 artış kaydedildi.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü (INE), 2020'de ölenlerin sayısının, bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,7 (74 bin 227) artışla 492 bin 930 olduğunu bildirdi. Bu rakam, İspanya'da İç Savaş döneminden (1936-1939) sonra tespit edilen yıllık en yüksek vefat sayısı olarak istatistiklere geçti.

Bu yükselişin nedeninin salgın olduğu resmen açıklanmasa da ölü sayısında en fazla artışın, salgının zirve yaptığı dönemlerde (mart-nisan, ekim-kasım) ve en yoğun görüldüğü Madrid'de (1 yıl öncesine oranla yüzde 41,2) olması dikkati çekti.

Ayrıca, İspanya'da her 100 bin kişide ölüm sayısı ortalamasının, 2020'de 10,4'e ulaştığı, bunun 1957'den bu yana belirlenen en yüksek ortalama olduğu ifade edildi.

Ülkede 2019'a göre, 2020'de doğum sayısı da düştü. Bu düşüşün özellikle kasımda (- yüzde 10,9) ve aralıkta (- yüzde 21,5) doruğa ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan INE, 2020'de İspanya'da kadın başına ortalama çocuk sayısının 1,18'e gerilediğini, evlenme sayısının 2019'a göre yüzde 45,7 azalarak 90 bin 416 olduğunu da açıkladı.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2020'de İspanya'da 50 bin 837 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli