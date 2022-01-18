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Son dakika haberleri | Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölenIĞDIR Iğdır'da akşam saatlerinde güneşin batışı ile gökyüzündeki bulutlara yansıyan güneş ışığı görsel şölen oluşturdu.

IĞDIR (İHA) - Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

IĞDIR Iğdır'da akşam saatlerinde güneşin batışı ile gökyüzündeki bulutlara yansıyan güneş ışığı görsel şölen oluşturdu.

Iğdır'da akşam saatlerinde görsel şölen oluştu. Iğdır Melekli kasabasından merkeze giden vatandaşlar görsel şölen ile karşılaştı. Güneşin doğuşuna denk gelen vatandaşlar ortaya çıkan görsel şöleni de fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt ve Müzesindeki kılıç anıtı ve Türk Bayrağı da görsel şölene başka bir güzellik kattı.

Son dakika haberleri | Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

Son dakika haberleri | Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

Son dakika haberleri | Iğdır'da güneşin batışı ile gelen görsel şölen

İhlas Haber Ajansı / Sebahattin Yum - Son Dakika Haberleri

Güneş, Iğdır, Güncel, Haber

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