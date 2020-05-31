Son dakika haberleri... Hazırlıklar tamamlanan dünyaca ünlü sahil için yüzde 70 doluluk bekleniyor Son dakika haberlerine göre Hazırlıklar tamamlanan dünyaca ünlü sahil için yüzde 70 doluluk bekleniyor İşletme sahipleri, yarın açılacak Konyaaltı Sahilinin dolmasını bekliyor Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer: "Yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum" İşletmeci Gonca Tamer:...

Hazırlıklar tamamlanan dünyaca ünlü sahil için yüzde 70 doluluk bekleniyor

İşletme sahipleri, yarın açılacak Konyaaltı Sahilinin dolmasını bekliyor

Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer:

"Yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum"

İşletmeci Gonca Tamer:

"Antalya'nın içerisinde denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi"

ANTALYA - Antalya'da yaklaşık 2,5 ayın ardından normalleşme takvimiyle birlikte 1 Haziran'dan itibaren açılacak dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili için ilk günden yüzde 70 doluluk oranı bekleniyor. Vatandaşların sahil ve deniz özleminin hat safhada olduğunu ifade eden Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, "Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum." dedi.

Korona virüs tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışları kapatılan dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, yaz sezonuna 'sosyal mesafeli' şekilde hazırlanan yeni uygulamanın çalışmalarını model alan işletmeler, çalışmalarını 1 Haziran'a yetiştirmeye çalışıyor. Sahilin giriş kısmındaki alana Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan demo kurulum çalışmalarının bitirilmesinin ardından işletmeler de sosyal mesafe ve dezenfekte kurallarına uygun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Haziran ayında başlayacak deniz sezonu için 4 gündür ummalı bir çalışmaya başlayan işletmeler, yerli turizmden oldukça umutlu.

Konyaaltı Sahili Plaj İşletmeleri Derneği Başkanı Orhan Özer, sahilde bulunan 33 işletmede hazırlıklarının devam ettiğini aktardı. Kovid-19'dan dolayı kapatılan sahillerin yeni hijyen koşullarına göre yeniden düzenlediğini anımsatan Özer, "Misafirlerimizin hem hijyen hem rahatlığı açısından hazırlıklarımız deva etmekte. 1Haziran'dan itibaren çalışmalarımız bitmiş olacak ve tüm misafirlerimizi ağırlamış olacağız." dedi

Yemek sunumları kapalı ambalajlarda olacak

Belediye ile birlikte yürüttükleri bazı kararlar olduğunu ifade eden Özer, "Şezlonglar arasındaki mesafeleri 1,5 metre olarak ayarladık. İşletmelerin girişinde misafirlerimizin hijyen kurallarına göre karşılayıp o şekilde içeriye alacağız. Her şezlong kullanımında örtüleri değiştireceğiz. Personellerde maske ve eldiven kullanımına dikkat edeceğiz. Yemek sunumlarımızı mümkün oldukça kapalı ambalajlarda servis etmeye çalışacağız" dedi.

İşletmelerin kapalı olduğunu süreç içerisinde kendilerini olumsuz yönde etkilediğini aktaran Özer, sezonun açılmasıyla birlikte ilk düşüncelerinin sağlık olduğunu ikinci planda para kazanmak olduğunu belirtti.

"Yüzde 60-70 oranında doluluk bekliyoruz"

Vatandaşların 2,5 aydır sahil özlemini olduğuna işaret eden Tamer, şunları söyledi:

"Bütün sahil yürüyüşe dahi kapalıydı. İnsanlar yürüyüş yapılacaktır. Yorulduğunda plajını kullanacaktır. Açık alan olduğu için insanlar kapalı yeri tercih etmeyecektir. Hem denizdeki tuzlu suyun mikroplara karşı etkisi hem de sahilin açık oluşunu göz önüne alarak insanların sahili tercih edeceğini ve yüzde 60-70 arasında doluluk oranı bekliyorum."

"Çok heyecanlıyız"

Sahilde 3 yıldır işletme sahibi olan Gonca Tamer de, çok heyecanlı olduklarını dile getirip, "1 Haziran için son 4 gündür çalışmalarımızı son derece hızlandırdık. Hijyen kuralarına son derece önem verecek bunu sürdürüyoruz. Geçen yıl yapmadığımız birçok şeyi, bu yıl artık klasikleştirilecek şekle getirdik. El dezenfektanlarından tutun, fotoselli sabunlukların kullanımı, kişiye özgü tek kullanımlık şezlong üstü anti bakteriyel bezler. Belediyemiz öncelikle bulunmamız gereken alanı sınırlandırdı. Açıklanan protokoldeki mesafeleri GPS ile ölçümünü yaptık. Sahilden 7 metre uzaklıkta olacak şekliyle misafirlerimizin alanlarını belirledik. Bu misafirlerimi için çok güzel bir ortam sağlayacak. Hem çok iç içe olmayacak, hem rahatlıkla güneşlenip yemeklerini yiyebilecekler. İşletmemiz bölümüne gelen misafirlerimizi ateş ölçerle ağırlayacağız. Maskeleri olmayanlara maske temini sağlayacağız." Dedi.

"Öncelik sağlık"

Sosyal mesafe kuralı v maskenin olmazsa olmazları arasında yer alacağına vurgu yapan Tamer, "Bu da plajlara yeni bir görsellik kazandıracaktır diye düşüyorum. Yapmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Tamer, sezonun virüs nedeniyle geç açılmasının işletmelere olumsuz yönde etkilediğini ancak beklentilerinin olduğunu dile getirdi. "Önemli olan sağlık" diyen Tamer, ticari anlamda da 'zararın neresinden dönülürse kardır' düşüncesinde olduğunu belirti.

"Denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi"

0-18 yaş grubunda bulunan kısıtlamanın sahilde oluşması beklenen insan sirkülasyonuna etki edeceğini de sözlerine ekleyen Tamer, "Bu kısıtlama kaldırılmadan anneler, babalar plaja gelemeyecekler. Tek engelimiz şuanda bu. Ancak bu kısıtlama bittikten sonra istenilen düzeyde yerli halkın plajlara geleceğini düşünüyorum. Herkes özlem duyuyor. Antalya'nın içerisinde denizi özleyebileceğimiz hiç aklımıza gelmezdi" diye konuştu.

Kaynak: İHA