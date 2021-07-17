Orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü güne girdi.

Orman yangınına 3'üncü günde de müdahale sürüyor

Karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor

HATAY - Hatay'ın Hassa ilçesi yakınlarında Amanos dağlarında iki ayrı noktada çıkan orman yangını, üçüncü güne girdi. Gün ağarması ile birlikte yangın söndürme çalışmalarına havadan ve karadan tekrar hız verildi.

Ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, 1 uçak, 3 helikopter, 4 dozer, 39 arazöz ve çok sayıda orman işletme personeli canla başla söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre illerden çok sayıda arazöz, su tankı, orman işletme personeli ve hava aracı da takviye olarak bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Adem Karagöz