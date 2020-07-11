Son dakika haberleri! Hasatta tane kaybına geçit yok Son dakika haberi: Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Tekirdağ'da hububatta arpa ve buğday hasadına başlanılmasıyla birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri denetimlerine devam ediliyor.

Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan Tekirdağ'da hububatta arpa ve buğday hasadına başlanılmasıyla birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri denetimlerine devam ediliyor.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Abdurrahman Erdoğan ve Süleymanpaşa Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ufuk İşcan ile birlikte teknik personelinde katılımıyla Mahramlı Mahallesi'nde Kanola hasadı, Karansıllı Mahallesi'nde Buğday hasadına katılarak, hasat kontrol çalışmalarını yerinde inceledi. Tarla sahipleri ve biçer-döver operatörleriyle görüşen İl Müdürü Öcal, hasatla ilgili teknik incelemelerin ardından, hasatta karşılaşılan sorunlar, beklentiler, yapılan biçer-döver kontrolleri hakkında bilgiler aldı.

Öcal, "Her üretim yılında belli bir program dahilinde yapılan hasat kontrollerinde; üreticilerimizin ve biçerdöver operatörlerinin hasat sırasında dikkat etmesi gereken hususlara dikkat çekilerek sahada sezon boyunca bilgilendirme ve denetimlerin yapıldığını, bu sayede üreticilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerinin en az kayıpla hasat edilmesinin sağlandığını, biçerdöver hasat kontrolleri esnasında ürün sahiplerinin mutlaka tarlasında olması ve hasada nezaret etmesi gerektiğini belirterek, il hasat koordinatörlerimiz ve yetkili kontrollerimiz denetimlere hasat bitene kadar devam edeceklerdir, hububat ve kanola hasadının başarı ile gerçekleştirilmesini ve ürünlerinizin bereketli olmasını dilerim"dedi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA