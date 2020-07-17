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Son dakika haberleri... Gurbetçi girişimciden Belçika ve Somali'ye e-ihracat

Son dakika habere göre Türk endüstriyel mutfak üreticileri küresel salgına rağmen ihracat yapmaya devam ediyor.

Son dakika haberleri... Gurbetçi girişimciden Belçika ve Somali'ye e-ihracat
17.07.2020 10:40 | Son Güncelleme: 17.07.2020 10:44

Türk endüstriyel mutfak üreticileri küresel salgına rağmen ihracat yapmaya devam ediyor. Yalnızca ısıtıcı ve soğutucu ekipmanları ihracatı son 3 yılda yüzde 116 arttı. Yerli üreticilerin yeni hedefi Kuzey Amerika oldu. Kısa süre önce kurduğu şirket ile yurtdışı ihracatına başlayan girişimci Semih Durdu, Belçika'ya ardından da Somali'ye soğuk hava depoları ihraç etti. Hedeflerinin bütün dünyaya Türk mutfak ürünlerini kullandırabilmek olduğunu söyleyen Durdu, "Kanada'ya ve Malezya'ya fırın makinaları ihracatı konusunda girişimlerimiz ve görüşmelerimiz sürüyor" dedi.

Dünyada endüstriyel mutfak sektörü gün geçtikçe yükselişine devam ediyor. Ticari anlamda sektörden büyük pasta payına sahip Almanya olurken ikinci sırada İtalya, üçüncü sırada ise Türkiye yer alıyor. Öte yandan ısıtıcı ve soğutucu ekipmanlarından gıdaya pek çok alanda güçlü bir üretim gücüne sahip olan Türkiye, ihracat potansiyelini artırmak için birçok teşvik ve düzenlemeyi devreye almaya devam ediyor. Özellikle ihracat platformlarının Anadolu'daki pek çok şirketi dünyaya açması yerli üreticilerin ihracat potansiyelini artırıyor.

Sektör son 3 yılda yüzde 116 büyüdü

TÜİK verilerine göre; ısıtıcı ve soğutucu ekipmanları ihracatı son 3 yılda yüzde 116 büyüyerek 2019 sonunda 8 milyar 121 milyon 387 bin 964 oldu. Yeni tip koronavirüsün etkilerine rağmen ihracatın durmadığı gözlenirken, yerli üretici 2020'nin ilk 5 ayında 3 milyar 692 milyon 803 bin 444 liralık ısıtıcı ve soğutucu ekipmanları ihraç etti. Yerli üreticinin hedefi Orta Doğu ve Afrika pazarının ardından hedef Kuzey Amerika olduğu görülüyor.

Belçika ve Somali'ye ihracat

28 yaşındaki gurbetçi girişimci Semih Durdu, Türkiye'de kısa süre önce kurduğu Noksway Kitchen & Cooling Equipment ile endüstriyel mutfak sektöründe Türkiye'nin payını arttırabilmek için çalışmalara başladı. Online ihracat platformu TurkishExporter ile birkaç hafta içinde önce Belçika'ya ardından da Somali'ye soğuk hava depoları ihraç eden Semih Durdu, Kanada ve Malezya pazarları için çalışmalarını hızlandırdı.

"Malezya'ya ve Kanada'ya fırın makinaları ihracatı için çalışmalara başladık"

Amaçlarını 'Dünya endüstriyel mutfak sektöründe Türk imzasını en üst sıraya çıkararak küresel pasta payını arttırmak' olarak açıklayan genç girişimci Durdu, "Makina üretimi konusunda Dünya'nın en iyi ülkelerinden biriyiz. Devletimizin de desteğiyle her geçen gün ihracatımızı arttırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Koronavirüs salgını sebebiyle bir çok ülke fabrikalarını kapatırken, biz ülkemizde üretimlerimizi yavaşlatmamıza rağmen durmadık. Salgının da sonuna geldiğimiz şu günlerde güvenliğimizi arttırarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yakın zamanda TurkishExporter aracılığı ile Kanada'ya ve Malezya'ya fırın makinaları ihracatı konusunda girişimlerimiz ve görüşmelerimiz sürüyor. Hedefimiz bütün dünyaya Türk mutfak ürünlerini kullandırabilmek" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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