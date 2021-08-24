Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor
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Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor

Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberi: Eskişehir'de günde 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan Hamit Bilge, aylık ortalama 6 bin lira kazanıyor.

Eskişehir'de günde 10 kilometre yürüyerek balon satışı yapan Hamit Bilge, aylık ortalama 6 bin lira kazanıyor.

Özellikle çocukların ilgisini çeken ve içeresindeki helyum gazı nedeniyle uçan balonların satışı yaz aylarında artıyor. Genellikle seyyar satıcılar tarafından satılan farklı şekil ve renklerdeki balonlar satıcılarına günlük 200 ile 250 lira kazandırıyor. Bu da aylık ortalama 6 bin lira kazanç demek. Eskişehir'de yaşayan Hamit Bilge de balon satarak geçimini sağlıyor. Çocukların ilgi duyduğu içi helyum gazı dolu balonlarla günlük 10 kilometre yürüyen Bilge, satışları iyi giderse günlük 250 lira kazanıyor. Özellikle yaz aylarında işleri yoğunlaşan Bilge'nin aylık kazancı da buna göre artıyor.

Yaptığı iş hakkında konuşan Hamit Bilge, balonlara gözü gibi baktığını, özellikle ağaç dalı ve elektrik tellerinin balonlarına zarar verdiğini belirtti. Günlük en az 10 kilometre yol yürüdüğünün altını çizen Hamit Bilge, "3 yıldır balonculuk yapıyorum. Ağustos ayında işim zorlaşıyor sıcaklardan dolayı. Günde en az 10 kilometre yürüyorum. Dolaşırken balonların özellikle tellere takılmamasına gayret gösteriyorum, onun dışında ağaç dalları da balonlara zarar veriyor. Bunun karşılığında, günlük 200-250 lira kazanıyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor
Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor
Son dakika haberleri... Günde 10 kilometre yürüyerek 6 bin lira kazanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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