Son dakika haberleri | Göksel Gümüşdağ'dan Pizzi ve Trezeguet açıklaması

Deplasmanda alınan 3 puanın kendileri için çok önemli olduğuna dikkat çeken Göksel Gümüşdağ, "Başta Emre hoca olmak üzere tüm oyuncu kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Güzel bir mücadele oldu. Başakşehir'e yakışan bir mücadele gösterdiler. Geçen haftalarda 1, 2 talihsiz mağlubiyetimiz oldu. Tüm takım arkadaşlarımızın, önemli mücadeleleri var. Futbolda her türlü netice olabiliyor. Deplasmanda galip gelmek bizim için önemliydi. Artık Başakşehir her zaman zirveyi zorlayan, zirve yarışının içinde olan, Avrupa'yı zorlayan, şampiyon olmuş bir takım. İnşallah sonuna kadar devam edeceğiz" diye konuştu.

Benfica'nın Portekizli oyuncusu Pizzi ve Trezeguet transferleri sorulan Gümüşdağ, sözlerini şöyle noktaladı: "Trezeguet, Mısır ile finale kaldı. Dolayısıyla o salı günü burada olur diye düşünüyorum. Benficalı oyuncuyla ile de görüşmelerimiz devam ediyor. İnanıyorum ki neticeye götüreceğiz."