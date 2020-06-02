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Son dakika haberleri: Girme sulamasının ihalesi yapıldı

Son dakika haberlerine göre Muğla'nın Yatağan ilçesine yapımı süren ve tamamlanmasıyla 21 bin 510 hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Girme Barajı'nın sulama ihalesi yapıldı.

Son dakika haberleri: Girme sulamasının ihalesi yapıldı
02.06.2020 11:51 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:54

Muğla'nın Yatağan ilçesine yapımı süren ve tamamlanmasıyla 21 bin 510 hektar tarım arazisinin sulanmasını sağlayacak Girme Barajı'nın sulama ihalesi yapıldı.

Yatağan Bağyaka Mahallesinde yapımı süren ve Yatağan'a yapılan en büyük yatırımlardan biri olan Girme Barajı'nın çalışmalarında sona gelindi. Temelden yüksekliğin 71,5 metre, 12,75 milyon metreküp su biriktirme hacmine sahip barajın, yaklaşık 40 milyon liraya mal olması planlanıyor.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, barajın tamamlanmasıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlanacağını söyledi.

Toksöz, yaptığı açıklamada, "İlçemizde bulunan ve yapımı devam eden Girme Barajından temin edilecek 12,75 milyon m su ile 21 bin 510 dekar tarım arazisi 'Modern Borulu Sistemle' sulanmasını sağlayacak olan Girme Sulaması projesi tamamlanarak 1 Haziran 2029 tarihinde Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından ihalesi yapılmıştır. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından çalışmalara başlanacak olup, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, bakanlarımıza, milletvekillerimize, il ve ilçe başkanlarımıza hemşerilerimiz adına teşekkür ederiz" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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