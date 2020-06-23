HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Son dakika haberleri: Giresunspor-İstanbulspor: 2-1

Son dakika haberlerine göre STAT: Giresun AtatürkHAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Baran Eraslan (xxx)GİRESUNSPOR: Metin (xx), Berkan (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Taş (xxx), Mehmet Güven (xxx), Ahmet İlhan (x)(Dk.

Son dakika haberleri: Giresunspor-İstanbulspor: 2-1
23.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 23.06.2020 19:09

STAT: Giresun Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tonusluoğlu (xxx), Gökhan Memişoğlu (xxx), Baran Eraslan (xxx)GİRESUNSPOR: Metin (xx), Berkan (xxx), Ahmet Kesim (xxx), Numan (xxx), Muhammed (xx), Mehmet Taş (xxx), Mehmet Güven (xxx), Ahmet İlhan (x)(Dk. 68 Veysel Karani x), Marko Milinkovic (xx), Özgür Can (xxx) (Dk. 89 Murat), Raul Rusescu (x) (Dk. 85 Alpay Koçaklı)İSTANBULSPOR: Alperen (x), Zafer Şensoy (x) (Dk. 79 Rıdvan x), Patrick Etoga (xx), Ali Aytemur (x) (Dk. 79 Wellington x), Oğuzhan (xx), Eslem (xx), Uygar Mert (x) (Dk. 82 Kağan Miray x), Onur (x), Ali Dere (x) (Dk. 86 Egehan Gök), Aldin Cajic (x), Papa Diouf (x) (Dk. 82 Emir Gökçe)SARI KART: 77 Uygar Mert (İstanbulspor)GOLLER: Dk. 51 Mehmet Taş, Dk. 75 Özgür Can Özcan (Giresunspor), Dk. 26 Aldin Cajic (İstanbulspor)TFF 1'inci Lig'de hava muhalefeti nedeniyle 8 Şubat'ta 34'üncü dakikada ertelenen maçta Giresunspor,  İstanbulspor'u 2-1 yendi.Karşılaşma 34'üncü dakikada İstanbulspor'un kullandığı taç atışıyla yeniden başladı.40'ıncı dakikada sol kanattan penaltı noktasına ortalanan topa İstanbulspor savunması müdahale edemedi ve top bir anda Milinkovic'in önünde kaldı. Milinkovic'in yakın mesafeden sert şutunu Alperen kornere yolladı.51'inci dakikada kullanılan köşe atışında gerilere seken topu Ahmet İlhan aldı ve pasını Mehmet Güven'e aktardı. Mehmet Güven de bekletmeden Mehmet Taş'ı gördü. Mehmet Taş yaklaşık 25 metreden sert vurdu ve topu Alperen'in uzanamadığı köşeden ağlarla buluşturdu: 1-1.55'inci dakikada Numan'ın penaltı noktasına yakın bir noktaya ortaladığı topa Özgür Can yükseldi. Bu oyuncunun kafa vuruşundan sonuç çıkmadı.75'inci dakikada orta sahadan atılan derinleme pasa sağ kanatta Veysel hareketlendi. Veysel'in ceza sahasına yerden ortasına Özgür Can sert vurdu ve fileleri havalandırdı: 2-1.Maçta başka gol olmayınca Giresunspor ikinci yarıda bulduğu 2 golle rakibini 2-1 yendi.

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Spor Manşet

Haberler

Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü Spor
Yemeksepeti CEO'sunun attığı tweet, şirkete boykot olarak geri döndü
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı Spor
Ankaragücü teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yollarını ayırdı
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti Spor
3 milyon TL istenen taş evin ilanında Mesut Özil detayı dikkat çekti
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum Spor
Frikiklere aldırış etmeyen güzel sporcudan cesur sözler: Sahada iç çamaşırı giymiyorum
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim Spor
Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu: Rahmetli anama küfür ettikleri için sahaya indim
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu Spor
Cristiano Ronaldo, İtalya Serie A'nın en golcü Portekizli futbolcusu oldu
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Kevin Prince Boateng ile Beşiktaş'ın yolları ayrılıyor
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Maç sonrası ortalık karıştı! Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
Fatih Terim, Gaziantep maçının biletini Belhanda, Jimmy Durmaz ve Sekidika'ya kesti
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
G.Saray'ın yıldızı Radamel Falcao, sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giyemeyecek
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Dünya devlerinin peşinden koştuğu Fenerbahçeli Muriqi'e Rennes talip oldu
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Beşiktaş, Galatasaray'ın istediği Trezeguet'yi transfer etmek istiyor
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Dünyaca ünlü Sırp tenisçi Novak Djokovic, koronavirüse yakalandı
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Kocaelispor'un eski kalecisi Stingaciu yıllar sonra itiraf etti: Fenerbahçe'yi yenmek için Hagi'den para aldım
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Medipol Başakşehir-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın 4-1 kazandığı maçta yaptığı asistlerle izleyenleri büyüledi
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Eskortluk yapan model, tek gecelik ilişki yaşadığı futbolcudan bebek dünyaya getirdi
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Gaziantep maçının hakemine isyan etti: Onu niye çalmadın?
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, deplasmanda Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Trabzonsporlu Abdülkadir, ilk kez üst üste iki maçta gol attı
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Beşiktaş, 3. Lig'de Karşıyaka forması giyen Doğukan İnci için girişimde bulundu
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Fenerbahçe'den ayrılan Max Kruse ile Betis ve Villarreal ilgileniyor
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
Hasan Ali Kaldırım'dan ayrılık iması: Bakalım seneye ne yazacaksınız
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
G.Saray'ın da istediği Mert Hakan'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı ve formayı giydiği iddia edildi
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
Gaziantep FK Asbaşkanı Müslüm Özmen'den çarpıcı iddia: Necati Ateş, tribünde bizi dövmeye kalktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Volkan Bozkır Cevdet Yılmaz Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Sıla Hülya Avşar Acun Ilıcalı Burcu Esmersoy
Spor Ali Koç Ozan Tufan Adem Büyük Serdar Aziz Nihat Özdemir
Daha Fazla Su Sel Karar Bursa
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Giresunspor-İstanbulspor: 2-1 - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.6.2020 19:09:32. #1.15#
title