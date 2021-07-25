Son dakika haberleri | Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy'i transfer etti
Son dakika haber: Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy'le sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Giresunspor, Hollandalı futbolcu Joey Pelupessy'le sözleşme imzaladı.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, geçen sezon İngiltere ekibi Sheffield Wednesday kadrosunda yer alan 28 yaşındaki ön libero ile 2 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak