Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi
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Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi

Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi
Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisi polis müdahalesiyle son buldu.

Fransa'da Anayasa Konseyi'nin onaylamasıyla 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yasasının getirdiği kısıtlamalar ve aşı zorunluluğu karşıtlarının düzenlediği protesto gösterisi polis müdahalesiyle son buldu.

Başkent Paris'te beş haftadır üst üste düzenlenen gösterilerden Porte Doree-Clichy Meydanı hattındaki protesto, bazı göstericilerin alanda yeniden toplanmasıyla hareketlendi. Polis, dağıtmak için gösteriye müdahale ederken göstericilerden bazılarını gözaltına aldı.

Protestoya katılan Indiana, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin belirli mekanlara giriş için uygulamaya koyduğu Kovid-19 sağlık ruhsatının dolandırıcılık olduğunu, buna karşı çıkmak için gösteriye katıldığını söyledi.

Göstericilerden Fransız Müslüman Laurent da 3 yılı aşkın süredir Sarı Yelekli "öfkeli bir vatandaş" olduğunu belirtti. Müslüman olduktan sonra İsa adını alan Laurent, "Bizi bir kategoriye sokmak için 'sarı yelekli' diyorlar, halbuki sadece vatandaşız. Sağlık ruhsatına karşı çıkmak için buradayım. Kamusal hizmetleri kurtarmak ve sarı yeleklilerin 3 yıldır mücadele ettiği her şey için sokaktayım." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkenin 200'den fazla noktasındaki protesto gösterilerine 214 binden fazla kişi katıldı. Gösterilerde 11 kişi gözaltına alınırken, 1 güvenlik gücü de yaralandı. Protesto gösterilerine geçen hafta 237 bin kişi katıldığı bildirilmişti.

Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı, 9 Ağustos'ta yürürlüğe giren Kovid-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekan, restoran, kafeterya, sinema salonu, müze ve eğlence parklarına giriş için Kovid-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Ayrıca bakımevleri ve hastane çalışanları ile itfaiyecilere Kovid-19 aşı zorunluğu getiren yasa, "sağlık diktatörlüğü" biçiminde nitelendirilmiş, Fransa genelinde son 4 haftadır cumartesi günleri yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.

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Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi
Son dakika haberleri: Fransa'da Kovid-19 ile mücadele karşıtı protestolara polis müdahalesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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