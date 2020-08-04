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Son dakika haberleri! Fındık üreticisine "Daldan değil, yerden toplayın" çağrısı

Son dakika haberi... Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, fındık üreticilerine, "Fındığı daldan değil, yerden toplayın" çağrısında bulundu.

Son dakika haberleri! Fındık üreticisine
04.08.2020 12:19 | Son Güncelleme: 04.08.2020 12:40

Ulusal Fındık Konseyi Başkanı (UFK) Sebahattin Arslantürk, fındık üreticilerine, "Fındığı daldan değil, yerden toplayın" çağrısında bulundu.

Arslantürk, yaptığı yazılı açıklamada, 2020 ürünü fındık hasadına sahil kesiminde 7 Ağustos'tan önce başlanmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fındığın tam olgunlaştıktan sonra hasat edilmesinin randıman üzerinden kalitede, dolayısıyla da kazançta artışa neden olacağına işaret eden Arslantürk, "Bu nedenle hasat için 'Daldan değil, yerden toplayın' çağrısı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Arslantürk, fındığın tam olgunlaşmadan toplanmasının üründe randımanın yanında kilo kaybına da yol açtığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"TMO'nun 50 randıman levant kaliteye vereceğini açıkladığı 22 liralık fiyat üzerinden hesap edecek olursak, sadece 1 randımanın da 44 kuruşa tekabül ettiğini düşünürsek, bunun da miktar ve kalite kaybı ve işçilik maliyeti olarak neredeyse 1 liraya denk geldiğini görürüz. Bu da erken toplama halinde 700 bin ton fındıkta üreticinin 700 milyon liralık bir gelir kaybı demektir."

Fındığın tam olgunlaştıktan sonra yerden toplanmasının hasattaki işçilik masrafını da azaltacağını belirten Arslantürk, "Yerden hasatta bir işçi daldakine göre çok daha fazla fındık toplayabilmektedir. Bunun da göz önünde bulundurulması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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