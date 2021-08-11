Son dakika haberleri... Fethiyespor'da transfer sürüyor
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Son dakika haberleri... Fethiyespor'da transfer sürüyor

Son dakika haberleri... Fethiyespor'da transfer sürüyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberleri... TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Fethiyespor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü.

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta şampiyonluk hedefiyle iddialı bir kadro kuran Fethiyespor, Yalovaspor'dan eski oyuncusu Turgay An'ı yuvaya döndürdü. Kariyerinde daha önce geçen sezon devre arasına kadar 1.5 yıl Fethiyespor forması giyen orta saha oyuncusu, kısa süreli ayrılığın ardından takıma döndü. 34 yaşındaki Turgay daha önce Turgutluspor, Adıyamanspor, Menemenspor, Bergama Bld, Çorum FK, Sakaryaspor, Pazarspor ve Kırşehir Bld'da da oynadı. Öte yandan Kartepe kampını sürdüren Fethiyespor, oynadığı ikinci hazırlık maçında Darıca Gençlerbirliği'yle 2-2 berabere kaldı. Fethiye'nin gollerini Burak ve Talha attı.

 


Son dakika haberleri... Fethiyespor'da transfer sürüyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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