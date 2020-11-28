Son dakika haberleri! Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haberleri! Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

28.11.2020 14:20 | Son Güncelleme: 28.11.2020 14:23
Son dakika haberleri! Evinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

Son dakika haberler: Samsun'da evinde bozai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da evinde bozai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ikametinden irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı U.A.'nın evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada, 103,67 gram bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan U.A. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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