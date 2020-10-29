Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
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Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı

29.10.2020 14:55 | Son Güncelleme: 29.10.2020 15:22
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı

Bursa'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen eski halter sporcusu Yusuf M. (24), İnegöl Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün spor salonundaki voleybol filesini koparıp, tribün koltuklarını kırdı. 30 bin liralık zararın olduğu saldırı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Turgutalp Mahallesi'nde bulunan İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne gelen Yusuf M., resmi tatil nedeniyle boş olan binaya, camı kırıp, girdi. Yusuf M., 8 odadaki eşyalara elindeki sopayı vurarak zarar verdi. Daha sonra spor salonuna geçti. Voleybol sahasındaki fileyi koparan Yusuf M., LED skorboard tabelası ile tribündeki koltuklar ve spor malzemelerine zarar verdi. Yangın tüplerini de rastgele çevreye sıktı.

GÖZALTINA ALINDI

Binanın kapısını açık olduğunu görenler, durumu polis ile müdürlük yetkililerine bildirdi. Polis, şüpheli Yusuf M.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. Spor salonunda yaklaşık 30 bin lira zarar olduğu bildirildi.

Öte yandan Yusuf M.'nin saldırdığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; şüphelinin binaya sopayla gelip, eşyalara zarar verdiği anlar yer alıyor.

Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı
Çileden çıkan eski halterci, spor salonunu birbirine kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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